Теннисистка Андреева вышла в финал турнира WTA в Аделаиде

Фото: ТАСС/EPA/DARREN ENGLAND

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде, передает ТАСС.

Спортсменка в полуфинале обыграла соотечественницу Диану Шнайдер. Их встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под третьим номером.

В финале турнира она встретится с Викторией Мбоко из Канады.

Андреева является восьмой ракеткой мира. В активе россиянки три победы на турнирах WTA, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.

На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Ранее сообщалось, что Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя гонораром. Она получила более 4,7 миллиона долларов.

По данным журналистов, 3,9 миллиона долларов спортсменке заплатили за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч – в парном разряде и еще 50 тысяч – в смешанной паре. Благодаря такому результату она заняла восьмое место в мировом рейтинге по призовым.