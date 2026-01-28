Биржевая цена золота впервые в истории превысила 5,3 тыс долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/ras-slava

Биржевая цена на золото выросла на 3,5%, достигнув рекордных 5,3 тысячи долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Согласно актуальным сведениям на 09:56 по московскому времени, фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожал на 177,59 доллара (3,45%) и установился на отметке в 5 297,41 доллара за унцию.

При этом за несколько минут до этого показатель впервые в истории поднялся до максимального значения в 5 303,05 доллара.

Параллельно с этим мартовский фьючерс на серебро подорожал на 8,31% и составил 114,733 доллара за унцию.

Между тем золотой запас России увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов из-за подорожания этого драгметалла. По состоянию на 1 января 2025 года в хранилищах ЦБ находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год – на 326,5 миллиарда.

При этом в физическом выражении запас золота немного уменьшился – примерно на 6,2 тонны, или на 0,2 миллиона тройских унций. К началу 2026 года на золото в резервах Банка России приходилось 43,3%.