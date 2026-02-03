Эпштейн планировал повесить копию полотна "Избиение младенцев" на своем ранчо

Фото: Getty Images/Stephanie Keith

Американский финансист Джеффри Эпштейн намеревался повесить на своем ранчо полотно "Избиение младенцев". Об этом пишет РИА Новости после изучения обнародованных файлов.

"Джеффри спрашивает, сможешь ли ты отправить копию "Избиения младенцев" на ранчо. Это большое полотно 9 на 9 футов (2,75 метра на 2,75 метра. – Прим. ред.), которое мы сделали для него, на котором убивают младенцев, чтобы повесить на входе", – говорится в опубликованном письме одной из помощниц Эпштейна некоему Ричу Барнетту.

Письмо датировано 2011 годом.

Министерство юстиции США обнародовало более 3 миллионов страниц документов, связанных с делом Эпштейна. Среди опубликованных материалов – около 2 тысяч видеозаписей и примерно 180 тысяч изображений.

Это последняя часть материалов по данному делу. В этих документах имя президента США Дональда Трампа упоминается свыше 3 тысяч раз. В частности, утверждается, что он проводил вечеринки в своей резиденции Мар-а-Лаго, куда Эпштейн привозил несовершеннолетних.

Также приводятся показания одной из жертв, обвиняющей Трампа в изнасиловании в 13-летнем возрасте. Однако позже Минюст опроверг причастность Трампа к несовершеннолетним, заявив, что некоторые документы содержат "ложные и сенсационные утверждения".

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и впоследствии скончался в тюрьме, предположительно, совершив самоубийство.