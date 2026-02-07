Гладков попал под ракетный обстрел во время объезда инфраструктуры Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел во время объезда по Белгороду. Об этом он заявил на своей странице в MAX.

"Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие", – сказал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород. Были повреждены объекты инфраструктуры, окна одной из квартир и четырех частных домов. Осколками посечены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали четыре человека.



Двое мужчин получили баротравму и ушиб коленного сустава. Врачи помогли им на месте, от госпитализации они отказались. У двоих других пострадавших, по предварительной информации, баротравмы и ушиб височной области. Их направили в городскую больницу № 2 для обследования.

