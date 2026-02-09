09 февраля, 18:09Происшествия
Командир батальона "АрБат" Айк Гаспарян погиб в зоне СВО
Фото: телеграм-канал "РАССКАЗЫ Влад Зиздок"
Командир армянского батальона специального назначения "АрБат" Айк Гаспарян, известный под позывным Абрек, погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передает RT.
"Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН "АрБат" Айк Абрек", – написал он.
Гаспаряну было 34 года. До начала военной карьеры он был бойцом ММА и тренировал спортсменов.
В январе 2023-го он получил лично от Владимира Путина медаль "За отвагу". После этого Гаспарян стал командиром подразделения "АрБат", которое является частью Добровольческого корпуса Минобороны России. Он руководил отрядом во время штурма Авдеевки и освобождения населенных пунктов в Курской области.