Командир батальона "АрБат" Айк Гаспарян погиб в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "РАССКАЗЫ Влад Зиздок"

Командир армянского батальона специального назначения "АрБат" Айк Гаспарян, известный под позывным Абрек, погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передает RT.

"Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН "АрБат" Айк Абрек", – написал он.

Гаспаряну было 34 года. До начала военной карьеры он был бойцом ММА и тренировал спортсменов.

В январе 2023-го он получил лично от Владимира Путина медаль "За отвагу". После этого Гаспарян стал командиром подразделения "АрБат", которое является частью Добровольческого корпуса Минобороны России. Он руководил отрядом во время штурма Авдеевки и освобождения населенных пунктов в Курской области.

