11 февраля, 15:41

Происшествия

Курьера мошенников задержали в Раменском за участие в афере на 470 тыс рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Раменском пресекли телефонное мошенничество на 470 тысяч рублей, рассказала Агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. По ее словам, с ней связался неизвестный, который получил от нее персональные данные под предлогом замены ключей от домофона.

После этого с ней связался "сотрудник Росфинмониторинга", заявивший, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам. Для того чтобы сохранить сбережения, их нужно передать для декларации "доверенному лицу".

Поняв, что ее хотят обмануть, девушка обратилась к правоохранителям. Дальнейшее общение с мошенниками контролировали сотрудники МВД. В результате с поличным была задержана 22-летняя жительница Москвы, исполнявшая роль курьера.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантка арестована. В настоящий момент устанавливаются соучастники преступления и проверяется причастность задержанной к другим аферам.

Ранее в Подмосковье пресекли мошенническую схему с полисами КАСКО. Выяснилось, что злоумышленники переправляли машины из-за границы, регистрировали их на номинальных владельцев и покупали страховые полисы, а после подстраивали аварии. Затем от лица фиктивных собственников аферисты обращались в страховые компании для получения выплат по договорам КАСКО.

происшествия

