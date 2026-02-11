Орлов: Собянин выступает одним из ключевых архитекторов федеральной политики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин является одним из ключевых архитекторов федеральной политики, заявил в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Орлов.

По его словам, Владимир Путин сформировал команду руководителей-практиков, способных решать широкий спектр стратегических задач развития страны. Одним из таких управленцев стал Собянин, получивший опыт работы с региональной и федеральной подвеской еще в 1990-х годах.

В 2000-е, подтвердив способность успешно управлять Тюменской областью со сложной внутриэлитной структурой, он перешел в федеральные органы: возглавлял администрацию президента, был вице-премьером – главой аппарата правительства.

Назначение Собянина мэром Москвы в 2010 году, по мнению Орлова, преследовало не только цель модернизировать город, но и превратить столицу в драйвер проектов, укрепляющих суверенитет и международный авторитет России.

"В качестве мэра Москвы Сергей Собянин был активно вовлечен в формирование федеральной политики. Например, уже в марте 2020 года, в первые недели начала пандемии в России, он возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением COVID-19", – написал политолог.

Осенью 2022-го по поручению президента он координировал обеспечение потребностей вооруженных сил силами регионов. Он зарекомендовал себя как специалист и по кризисному управлению, и по долгосрочному планированию.

Например, в 2023-м мэр обсуждал с Путиным меры поддержки обрабатывающей промышленности. В настоящее время Собянин фактически выступает одним из соавторов федеральной промышленной политики, отметил Орлов.

"Многие перспективные направления, которые Сергей Собянин развивал в 2000-е годы, работая в федеральных органах власти, он вывел на новый уровень в качестве мэра Москвы, создавая модели, которые затем были масштабированы на другие регионы", – поделился он.

Будучи вице-премьером, он отвечал за программу "Информационное общество". В Москве за 15 лет сеть "Моих документов" заменила более 1 200 ведомственных приемных, а госуслуги интегрировали с медициной и другими социально значимыми сферами. Сегодня, когда цифровая конкуренция приобретает геополитический характер, этот опыт, по словам Орлова, становится особенно ценным.

Работа Собянина строится на принципах скорости, качества и непрерывности движения, добавил политолог. Его установка "остановка – это деградация" подтверждает "его статус уникального руководителя, работающего с долгосрочным горизонтом планирования".

Совместные с президентом мероприятия в Москве неизменно касались стратегических направлений – от высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Петербурга до новых стандартов подготовки кадров и инфраструктуры прикладной науки.

Орлов также обратил внимание на то, что Путин не раз отмечал вклад мэра в развитие технологий двойного назначения как драйвера экономики. Среди примеров – восстановление космической отрасли и становление рынка беспилотников.

"Несомненно, Сергей Собянин будет вовлечен и в реализацию новых стратегических задач, которые станут актуальными после реализации целей СВО. Необходима дальнейшая трансформация экономики и технологической базы России для реагирования на вызовы 2030–2040-х годов. Собянин может стать символом и драйвером этой политики", – заключил политолог.

Ранее Орлов сообщал, что столицу признали абсолютным лидером по цифровизации государственных услуг. Отмечалось, что Москва демонстрирует выдающиеся результаты по всем ключевым направлениям. Портал mos.ru предлагает жителям более 420 услуг и интегрирован с множеством городских сервисов.