Москва является одним из лидеров по масштабам поддержки участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва входит в число лидеров по масштабам помощи участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Орлов со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Орлов рассказал, что с октября 2022 по март 2025 года участники СВО и их близкие получили в Москве свыше 239 тысяч социальных услуг. В перечень поддержки вошли медицинская реабилитация, психологическое сопровождение и оборудование жилых помещений для получивших ранения бойцов.

Отмечается, что семьи участников СВО в столице получают комплексную поддержку. Во-первых, предусмотрены ежемесячные пособия на детей, которые выплачиваются без учета имущественного положения семьи. Во-вторых, действует полное освобождение от оплаты услуг дошкольных образовательных учреждений, дополнительных занятий, групп продленного дня, а также питания в школах и колледжах. В-третьих, семьи участников СВО освобождаются от оплаты обучения по программам среднего профессионального и высшего образования, говорится в сообщении.

Вместе с тем Москва организовала современную систему оказания высокотехнологичной медпомощи участникам СВО. Например, медцентр "Вороновское" реализует программу замкнутого цикла для военнослужащих СВО, объединяющую высокотехнологичное лечение, протезирование и комплексную реабилитацию.

"Московская стратегия поддержки участников СВО и членов их семей становится как дополнительным фактором социальной стабильности, так и значимым фактором развития городской экономики, создавая условия для скорейшей медицинской и психологической реабилитации", – отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч подарков для бойцов СВО собрали на "Московской весне Победы". Подарки принимались на 28 фестивальных площадках. Волонтеры помогали москвичам упаковывать вещи и подписывать открытки.

Для военнослужащих граждане приносили мужские наборы по уходу, носки, стельки, предметы личной гигиены и сладости к чаю. Для детей, проживающих на новых территориях, передали игрушки, конструкторы, книги, школьные принадлежности и кондитерские изделия.