В Москве рассказали о поддержке участников СВО и жителей новых территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве предусмотрено несколько десятков направлений поддержки участников СВО, их семей и жителей новых регионов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Свой вклад вносят горожане и бизнес: уже собрано более 4,8 миллиона гуманитарных товаров. В оказании помощи приняли участие 77,4 тысячи москвичей и около 700 организаций", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что передать посылки можно в штабах проекта "Москва помогает". Они работают во всех столичных округах. Москвичи передают продукты, книги, игрушки для детей, а также средства личной гигиены.

В свою очередь, московские предприниматели отправляют на фронт свою продукцию, в том числе продукты с длительным сроком хранения, теплые вещи и хозяйственные принадлежности.

Культбригады Москонцерта также оказывают поддержку, выступая перед солдатами и жителями новых регионов, а Большой Московский государственный цирк оказывает помощь Донецкому государственному цирку "Космос", Луганскому государственному цирку, а также донецкому приюту для животных "Пиф" и Мариупольскому зоопарку.

Кроме того, в Москве на ВДНХ открылся Музей героизма. Он работает в павильоне № 59 "Зерно". Главный мотив экспозиции – победные традиции русского оружия в деле защиты Отечества. В музее сочетаются современные выставочные технологии и трофейные экспонаты, а также материальные и документальные свидетельства с фронта, создающие максимальный эффект присутствия.

Выставка разделена на несколько основных зон. В зале воинской славы рассказывается о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Зал тематических локаций посвящен фронтовым будням и российскому вооружению. Кульминацией экспозиции является мемориал "Путь воина", созданный в честь защитников Отечества, павших во время спецоперации.

"Большинство экспонатов доставлено с передовой непосредственными участниками СВО, что придает им особую значимость и вносит важный вклад в дело защиты исторической правды", – рассказал участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Эдуард Шонов.

В мае 2024 года Шонов присоединился к программе "Время героев", после чего был назначен советником Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Многие экспонаты музея собраны благодаря солдатам, волонтерам, а также военным корреспондентам. Посетители смогут увидеть захваченные флаги и шевроны группировок ВСУ и снимки из зоны боевых действий.

Кроме того, свыше 40 флагов подразделений ВС России и добровольческого корпуса передали музею сами военнослужащие. Среди них – знамена 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, спецназа "Ахмат" и 32 отрядов добровольческого корпуса. В частности, в музее представлен флаг отряда, принимавший участие в операции "Труба" под Курском.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru желающие могут помочь НКО, которые поддерживают бойцов армии РФ, выполняющих задачи в зоне СОВ, добровольцев и мирных жителей. В благотворительном сервисе в сентябре прошлого года открылась категория "Участникам боевых действий", в том числе там представлен фонд "Народный фронт. Все для победы".

Благодаря собранным средствам специалисты закупают и передают в зону спецоперации оборудование и амуницию, в том числе радиостанции, стройматериалы для полевых медпунктов, тепловизоры и гумпомощь.