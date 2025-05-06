Количество НКО в благотворительном сервисе mos.ru достигло 100

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время число некоммерческих организаций (НКО) и фондов, представляющих различные программы помощи, в благотворительном сервисе на mos.ru достигло 100, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего пользователи направили свыше 210 миллионов рублей на поддержку подопечных НКО, рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

С момента запуска сервиса количество представленных там организаций выросло более чем в 16 раз. С его помощью москвичи поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, семьи, попавшие в трудную ситуацию, и одиноких людей, ветеранов и участников боевых действий, бездомных животных, а также научные, образовательные и экологические проекты города.

С начала этого года жители каждую неделю отправляют с помощью сервиса в среднем 1,8 миллиона рублей, отметил замглавы департамента информационных технологий Борис Фролов.

В сервисе представлена необходимая информация по каждой из программ и инструменты для оказания помощи. Открытая политика работы НКО и прозрачность процесса сбора денег дают возможность горожанам ощутить причастность и увидеть результат оказанной поддержки.

Для организаций сервис дает дополнительный источник помощи и ресурс, где можно сообщить москвичам о благотворительных программах. Все представленные НКО прошли соответствующую регистрацию, ведут социально значимую работу, а также отчитываются об использовании собранных средств.

В частности, благодаря поддержке пользователей фонд "Подарок ангелу" купил специализированный велосипед для 5-летней Валерии, у которой диагностирован детский церебральный паралич. С помощью велосипеда девочка научится сохранять равновесие и правильно сидеть.

Поддержку также получила Василиса, подопечная фонда "Игра". Благодаря пожертвованиям девочке приобрели активную коляску, чтобы она смогла уверенно сидеть.

Помощь была оказана и собаке Асуре, о которой заботится фонд "Собаки, которые любят". Благодаря поддержке неравнодушных жителей фонд смог оплатить животному необходимое обследование. Уточняется, что в настоящее время состояние Асуры улучшилось.

Поддержать организации можно на странице благотворительного сервиса на mos.ru. Для этого следует выбрать одну или несколько программ и указать желаемую сумму перевода.

Между тем участники программы лояльности "Миллион призов" могут направить накопленные баллы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов СВО. В рамках программы горожане могут отправить на благотворительность 500, 1 000, 2 000 и 3 000 баллов, каждый из которых эквивалентен одному рублю. Направить баллы на поддержку ветеранов и военные возможно на сайте "Миллион призов".