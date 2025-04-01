Более тысячи проектов некоммерческих организаций поддержаны грантами Москвы за 5 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) с 2020 года смогли получить гранты мэра Москвы для реализации 1 086 проектов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Благодаря городской поддержке НКО провели патриотические, краеведческие и культурные акции, встречи молодежи с инженерами, предпринимателями и представителями других отраслей", – сказала она.

Проекты были выбраны экспертами в разных номинациях при помощи конкурса. В результате поддержку получил проект "Мою страну воспитывало небо" союза женщин летных специальностей "Авиатриса", который знакомит горожан с профессией пилота, историей авиации и подвигами героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, власти столицы поддержали проект "Друг и наставник" от фонда "Гольфстрим", в рамках которого специалисты разных сфер встречались с детьми и подростками. Часть инициатив направлена на помощь бездомным животным – фонд "Вирта" организовал выставки, по итогам которых 57 собак и кошек нашли новых владельцев.

Организовать свое мероприятие, получить информационную поддержку, напечатать полиграфию и другие услуги представители НКО могут в столичных коворкинг-центрах. За пять лет здесь оказали свыше 65 тысяч бесплатных услуг. Кроме того, горожане могут посетить лекции, вебинары и мастер-классы. За последние пять лет в рамках программы "НКО Лаб" состоялось около 1,3 тысячи занятий, которые собрали свыше 32 тысяч участников.

В Москве насчитывается более 30 тысяч некоммерческих организаций, которым город оказывает всестороннюю помощь в целях развития благотворительности. Из всех существующих в столице НКО около 10 тысяч являются социально ориентированными. Власти столицы предоставляют им информационную, финансовую и имущественную поддержку.

