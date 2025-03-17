Номинация для сотрудников НКО появилась на конкурсе "Московские мастера"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На конкурсе "Московские мастера" появилась номинация для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Прием заявок на конкурс продлится до 6 апреля, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

В 2025 году конкурс пройдет в 28-й раз. За все время проект объединил свыше 1,3 миллиона человек.

"Участники покажут свой профессионализм в трех направлениях, в том числе "Руководитель" и "Менеджер социального проекта". Их ждет несколько этапов, по итогам которых будет выбран победитель", – пояснила Сергунина.

Сотрудникам НКО предстоит заполнить анкету и снять видеоролик о своем опыте работы. Оценивать заявки будет экспертный совет. После этого участники пройдут онлайн-тестирование и выполнят практические задания.

В финал выйдут девять человек. Они выступят перед комиссией, которая определит трех победителей.

На сегодняшний день в Москве насчитывается более 30 тысяч некоммерческих организаций, которым город оказывает всестороннюю помощь в целях развития благотворительности. Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, из всех существующих в Москве НКО около 10 тысяч являются социально ориентированными.

Собянин также подчеркнул, что НКО играют огромную роль в общественной, культурной и многих других сферах жизни.