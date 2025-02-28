В Москве стартовал конкурс на соискание премии в сфере управления персоналом

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Правительство Москвы объявило конкурс на соискание премии в сфере управления персоналом. Об этом сообщается на сайте Информационного центра правительства столицы.

Решение о проведении конкурса было принято Сергеем Собяниным. В нем смогут принять участие сотрудники и руководители кадровых служб со всей России.

Экспертное жюри оценит проекты, направленные на поиск и удержание квалифицированных специалистов, а также улучшение благополучия сотрудников и мотивацию их к работе на благо общества. Это могут быть внутренние каналы коммуникации, программы стажировки и обучения сотрудников, цифровые образовательные продукты, командные мероприятия, уточняется в сообщении.

В конкурсе представлены четыре номинации: "Секрет удачного кадра: привлечение", "В фокусе: удержание", "Академия талантов: развитие" и "Новый ракурс: HR-инновации". Жюри в составе представителей государственного сектора, экспертов рынка и топ-менеджеров крупных компаний определит 12 победителей в трех категориях – среди федеральных ведомств, региональных команд и организаций Москвы. Победители получат денежные призы.

Как отметила директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова, премия позволит выделить тех, кто в условиях дефицита кадров сумел сформировать лучшие команды и поддержать привлекательность госсектора.

"Мы точно знаем, что работа на благо жителей не просто работа. И за каждым улучшением в регионе, в городе, в поселке в первую очередь стоят неравнодушные профессионалы. Именно благодаря им появляются обновленные поликлиники, благоустроенные улицы, доступные цифровые сервисы, удобный транспорт и тысячи других возможностей для комфортной жизни", – сказала она.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет городской смотр-конкурс, направленный на улучшение условий труда и повышение уровня безопасности и здоровья сотрудников предприятий. Конкурс позволит выявить и поощрить наиболее успешные методы обеспечения безопасности труда в организациях столицы.

Между тем в столице наградили победителей Московского детского чемпионата профессионального мастерства "Мастерята". В финале участвовали порядка трех тысяч детских коллективов. Золотые медали получили 252 команды, серебряные – 258, бронзовые – 262.