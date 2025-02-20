Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в торжественной обстановке вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мэр поздравил присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества и напомнил о напряженной обстановке в мире, когда российские военные защищают Родину на передовой, рискуя жизнями.

"Но есть еще и второй фронт. Он находится в тылу, но я бы не сказал, что он менее важен. Обеспечить безопасность, стабильность деятельности всего государства – не менее важная задача, особенно в условиях проведения специальной военной операции", – подчеркнул Собянин.

В стране продолжают бороться с преступностью, терроризмом и экстремизмом. И здесь требуется особое внимание со стороны правоохранителей, отметил Собянин. По его словам, в столице обеспечен высокий уровень безопасности и правопорядка благодаря слаженной работе.

"Вы своим трудом, талантом, отношением к делу доказали, что являетесь одними из лучших представителей своих служб", – обратился мэр Москвы к участникам мероприятия.

Собянин также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов от имени жителей столицы.

Премии за вклад в обеспечение безопасности столицы присуждают с 2011 года. Во время церемоний также награждают специалистов, создавших научные разработки и технологии в целях повышения уровня безопасности. Каждый год вручается до пяти премий в размере одного миллиона рублей каждая. В случае награждения коллективов денежные средства делятся поровну.

За все время премии были удостоены 249 человек, в том числе 37 — в прошлом году. Премии 2024 года получили:

5 сотрудников столичного главка СК РФ – за эффективную служебную деятельность и вклад в укрепление законности и правопорядка на территории столицы;

10 сотрудников столичного главка ФССП – за вклад в организацию деятельности московских судов и обеспечение исполнения судебных решений;

5 работников ГУ МВД РФ по Москве – за заслуги в укреплении законности и правопорядка, эффективную работу по выявлению и пресечению правонарушений, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан;

10 сотрудникам Главного управления Росгвардии по Москве – за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых общественно-политических мероприятий;

7 специалистов Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве – за высокие результаты в служебной деятельности и заслуги в развитии уголовно-исполнительной системы.

Ранее Собянин вручил госнаграды РФ и награды Москвы ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), участникам специальной военной операции (СВО) и служащим в войсках противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) в преддверии Дня защитника Отечества.

Мэр поздравил собравшихся с наступающим 80-летним юбилеем Великой Победы и поблагодарил ветеранов войны, труда и узников, которые не только положили начало победе, но и в послевоенные годы сделали очень многое для восстановления и создания великой державы.