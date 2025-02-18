Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил госнаграды РФ и награды Москвы ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), участникам специальной военной операции (СВО) и служащим в войсках противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) в преддверии Дня защитника Отечества.

Мэр поздравил собравшихся с наступающим 80-летним юбилеем Великой Победы и поблагодарил ветеранов войны, труда и узников, которые не только положили начало победе, но и в послевоенные годы сделали очень многое для восстановления и создания великой державы.

Вместе с тем градоначальник выразил благодарность от себя и всех москвичей участникам СВО за их ратный подвиг, отметив, что столица продолжает лучшие традиции страны по защите родины.

"Москва рядом с вами всегда. Спасибо, дорогие мои", – сказал Собянин и пожелал всем здоровья, успехов, а также благополучия.

Всего удостоены наград более 16 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города. Причем большинство мероприятий по награждению проходит в домашних условиях из-за возраста ветеранов. Они награждены медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Участники СВО получили ордена Мужества и медали Суворова. Также группа военнослужащих войск ПВО и ПРО ВКС РФ была отмечена благодарностью мэра за оперативность и профессионализм, проявленные при выполнении задач по обеспечению безопасности столицы.

В рамках празднования Дня защитника Отечества на ВДНХ пройдет насыщенная культурная программа. Для москвичей и гостей столицы будут организованы концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии.

В общей сложности запланировано более 30 событий. Также 23 февраля на ВДНХ будут действовать различные акции. Например, посетители семейного тематического парка "Орион", которые придут туда в военной форме, с наградами или удостоверением участника боевых действий, получат возможность бесплатно покататься на канатной дороге выставки.

