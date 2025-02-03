Депутат Хамитов предложил запретить продажу муляжей наград участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов заявил, что на маркетплейсах необходимо пресечь продажу муляжей наград участников СВО.

В беседе с РИА Новости он признался, что с возмущением увидел подобные объявления и даже сначала не поверил. Он указал, что цена бутафорских изделий, правдоподобно имитирующих боевые награды, вполне небольшая.

"Более аморального отношения к нашим героям невозможно себе представить! Ребята на передовой ежедневно рискуют своей жизнью, отстаивают безопасность нашей страны, сражаются за то, чтобы мы с вами по-прежнему могли жить своей обычной жизнью. А в это время какие-то негодяи обесценивают их подвиг, превращая героизм в обычный товар, которым торгуют на барахолках", – подчеркнул чиновник.

По словам Хамитова, в истории России воинская доблесть и отвага всегда были священными ценностями. В настоящее же время, когда общество стремится к нравственному возрождению, необходимо решительно пресекать попытки использовать подвиги героев в корыстных целях, добавил он.

Вместе с тем в России также хотят запретить продажу наград ветеранов Великой Отечественной войны. Автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов, уже обратился с предложением в МВД России и Генпрокуратуру.

Парламентарий назвал кощунством продажу наград, полученных предками за заслуги в боях. Колунов также уверен в том, что все медали и ордена героев ВОВ необходимо или демонстрировать в музеях, или сохранять в семьях ветеранов.