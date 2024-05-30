Путин назвал бойцов СВО истинной опорой России

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Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград назвал участников спецоперации истинной опорой России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", – сказал президент, обращаясь к военным, представленным к госнаградам.

Ранее Путин поставил бойцов СВО в пример властям РФ. Он подчеркнул, что работа российских властей должна быть такой же напряженной, как у них. Задачи, касающиеся будущего России, сегодня в большей степени решаются на линии фронта, отметил Путин.

Помимо этого, президент заявил, что все чиновники в стране должны чувствовать себя мобилизованными. Только таким образом Россия сможет добиться поставленных целей, уверен он.

