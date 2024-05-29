Путин: власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы СВО

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Работа российских властей должна быть такой же напряженной, как у бойцов в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин, передает RT.

Российский лидер подчеркнул, что задачи, касающиеся будущего России, сегодня в большей степени решаются на линии фронта. Говоря об этом, президент призвал не забывать подобную особенность.

Ранее Путин заявил, что все граждане РФ гордятся бойцами СВО. Он отметил, что им приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания. Учитывая силу военных, президент выразил уверенность, что Россия добьется всех поставленных целей спецоперации и защитит свой суверенитет и безопасность.

До этого российский лидер заявил, что поддержка россиян является несокрушимой опорой армии и флота страны. Он поблагодарил волонтеров, общественников и бизнесменов за помощь военным.

