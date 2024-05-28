Путин: США ведут себя по-имперски, чтобы запугать другие страны

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Соединенные Штаты ведут себя по-имперски, запугивая другие государства, а элиты страны хотят сохранить и подчеркнуть имперский статус. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Внутри Америки далеко не всем это нравится, "многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз", отметил президент Российской Федерации.

"То, что вояжеры (из Соединенных Штатов. – Прим. ред.) по всему миру летают то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают, – это же элементы имперского поведения", – подчеркнул Путин.

По его словам, имперские амбиции Америки также связаны с внутриполитическими событиями. Скоро в США президентские выборы, поэтому таким образом действующие власти хотят подтвердить свой статус империи, уточнил Путин.

Российский лидер призвал страны НАТО подумать, "с чем они играют" в конфликте с РФ, и помнить о своей "небольшой территории с очень плотным населением".

"Они сначала провоцировали нас в Донбассе, 8 лет водили нас за нос, обманывали нас тем, что якобы собираются решать эти вопросы мирным путем, и вынудили нас предпринять попытки приведения ситуации к миру вооруженным способом", – прокомментировал глава государства.

Путин дополнил, что РФ предупреждала страны НАТО не лезть на российскую территорию, не обстреливать Белгород, иначе Москва будет вынуждена создавать зоны безопасности.

Кроме того, США используют прикормленные неправительственные организации в целях манипуляции сознанием населения слабых стран, подчеркнул президент РФ. В странах с сильной властью на "окрики из-за океана" не реагируют, в слабых государствах, где действуют десятки НПО, добавил Путин, "клюют все, что им на ручку положили".

Российский лидер уточнил, что действующая власть чувствует себя уверенно в том случае, когда она всю свою деятельность посвящает укреплению суверенитета страны и интересам своего народа.

До этого президент России заявил, что в вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". Он пояснил, что Москва не раз говорила, что не отказывалась от диалога с Киевом, это сделала другая сторона в публичной форме. Президент заявил, что Россия готова продолжать переговоры по Украине.