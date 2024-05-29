Песков заявил, что на Украине "закон – что дышло"

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Украинские власти "неоднократно посягали" на законы, и в этой стране "закон – что дышло". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщается в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Политик напомнил высказывания Владимира Путина, который указал на определенные противоречия в Киеве. По его словам, в данный момент возникла такая ситуация, которая требует юридической квалификации.

Кроме того, продолжил Песков, власти Украины многократно "извращали" свое законодательство. На вопрос журналиста о том, есть ли на Украине политическая и правовая системы, представитель Кремля сказал, что атрибуты есть, и они должны функционировать, давать заключение и свой вердикт.

В свою очередь, в эфире радио КП политолог Николай Межевич сказал, что украинский президент Владимир Зеленский понимает, что дело идет к его финалу. Он считает, что лидеру Украины нечего предложить своим и чужим гражданам, а также России.

"В Харькове он выступал на таком эмоциональном разрыве, что стало понятно – он не нас ненавидит, он всех ненавидит, в том числе тех, кто сделал ему политическую карьеру. И ненавидит свой народ. Он остался один. Даже не комментируя слухи по поводу жены, их отношениях", – добавил Межевич.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сообщил, что необходимо провести серьезный и глубокий анализ по поводу легитимности украинской власти. Он напомнил, что в Конституции Украины говорится о возможности пролонгирования полномочий Верховной рады, однако о полномочиях президента там ничего не сказано.