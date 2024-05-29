Володин: Зеленский захватил власть и совершил преступление

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Украинский президент Владимир Зеленский захватил власть в стране и совершил преступление. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, передает RT.

Он указал, что срок президентских полномочий Зеленского истек, и его пребывание на посту главы государства противоречит украинской конституции, согласно которой, по его словам, исполнение обязанностей президента на период до избрания и вступления на пост нового главы государства должно возлагаться на председателя Верховной рады. Однако, продолжил Володин, спикер Рады Руслан Стефанчук отказался от исполнения этих обязанностей, объяснив тем, что Зеленский их должен исполнять "непрерывно" и дальше.

Председатель ГД добавил, что это является захватом власти и государственным преступлением, которое совершил Зеленский, ведь украинская конституция гласит, что продление полномочий президента, кроме как через выборы, невозможно.

Ранее Владимир Путин заявил, что сейчас на Украине легитимной властью обладают только Верховная рада и ее председатель. Он подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента в период действия в стране военного положения.

В ответ на это Стефанчук рекомендовал ознакомиться с текстом украинской конституции и обратить внимание на часть 1 статьи 108, согласно которой глава государства исполняет свои обязанности до вступления в должность новоизбранного президента страны.

