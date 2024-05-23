Кадыров заявил, что мечтает посадить Зеленского в подвал

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своем желании запереть украинского президента Владимира Зеленского в подвале. Его слова передает RT.

"У меня мечта – посадить Зеленского в подвал наш в Чечне", – сказал Кадыров в ответ на вопрос журналиста, какая судьба ждет лидера Украины.

Также, комментируя новые поставки вооружения от Запада в Киев, глава республики заявил, что Россия выиграет "что бы они ни отправляли".

Ранее Кадыров рассказал, что регион направил в зону СВО 43,5 тысячи бойцов, из которых 18 тысяч – добровольцы.

До этого сообщалось, что США могут выделить помощь Киеву в размере 275 миллионов долларов 24 мая. Уточняется, что в будущие поставки войдут артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.