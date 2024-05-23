AP: США могут объявить о выделении помощи Украине в размере 275 млн долларов 24 мая

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Соединенные Штаты Америки могут выделить Киеву новую дополнительную военную помощь в размере 275 миллионов долларов в пятницу, 24 мая. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Согласно данным издания, в поставки войдут артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

"США, как ожидается, объявят в пятницу о дополнительной военной помощи Украине на фоне трудностей Киева", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада, поставляемое Киеву, не сможет переломить ход спецоперации на Украине, РФ достигнет всех поставленных целей. По его словам, оружие способно только сделать более тяжелой участь украинцев.

До этого украинский президент Владимир Зеленский отметил, что страны Запада не дают согласия на использование своего оружия для ударов по РФ, и Украина не нарушает этого запрета. Как он подчеркнул, Киев проводит переговоры со своими партнерами касательно возможности использовать их оружия для ударов по технике ВС РФ на границе и внутри территории России.

