Путин заявил о необходимости глубокого анализа легитимности Зеленского

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин заявил о необходимости проведения серьезного и глубокого анализа по поводу легитимности украинской власти. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

При этом президент РФ напомнил, что в Конституции Украины сказано о возможности продления полномочий Верховной Рады, однако о полномочиях президента там не сказано ни слова. По его словам, если выборы на Украине все-таки не состоятся ввиду военного положения в стране, тогда это не будет подразумевать автоматическое продление президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.

"Действительно, закон Украины о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но кто сказал, что полномочия президента должны быть пролонгированы? Об этом в конституции ничего нет", – уточнил Путин.

Кроме того, глава государства предположил, что задумка хозяев Украины заключается в том, чтобы бремя непопулярных решений несла действующая киевская власть. Он указал на то, что в число таких решений входит дальнейшее понижение призывного возраста.

Ранее Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, истечение срока полномочий украинского президента не повлияет на ход российской спецоперации.

