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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский будет находиться на своем посту до отмены военного положения в стране. Об этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук написал в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает сайт "Аргументы и факты".

Комментируя заявление Владимира Путина о нелегитимности Зеленского, он посоветовал людям ознакомиться с текстом украинской конституции и обратить внимание на часть 1 статьи 108, согласно которой президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента страны.

"В демократических обществах это называется целостностью власти", – добавил политик.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Узбекистан сказал, что сейчас легитимной властью на Украине обладают только Верховная рада и ее спикер. Глава государства указал, что Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента в период действия военного положения в стране.