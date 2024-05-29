Путин заявил, что все чиновники должны чувствовать себя мобилизованными

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Российские чиновники должны чувствовать себя мобилизованными. Об этом заявил Владимир Путин.

"Я не хочу нагнетать, но прошу вас обратить внимание вот на что: мы все понимаем, – во всяком случае все должны понимать, – в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия", – сказал президент.

Если же власти понимают это, продолжил Путин, то все должны чувствовать себя мобилизованными. Только таким образом Россия сможет добиться поставленных целей, уверен он.

Ранее Путин поставил бойцов СВО в пример властям РФ. Он подчеркнул, что работа российских властей должна быть такой же напряженной, как у них. Задачи, касающиеся будущего России, сегодня в большей степени решаются на линии фронта, отметил Путин.

