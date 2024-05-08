Депутат ГД Колунов предложил запретить продажу медалей и орденов участников ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал о своей инициативе, подразумевающей введение запрета на продажу наград ветеранов Великой Отечественной войны. По словам парламентария, он направит такое предложение в МВД России и Генпрокуратуру в ближайшее время.

"В преддверии Дня Победы – священного праздника для каждого из нас – правильным будет инициировать запрет на продажу медалей и орденов участников Великой Отечественной войны. Предложение полностью запретить продажу и ввести уголовную ответственность за нарушение запрета в ближайшие дни обязательно направлю в МВД и Генпрокуратуру. Память продавать нельзя", – поделился Колунов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий назвал кощунством продажу наград, полученных предками за заслуги в боях. Колунов также уверен в том, что все медали и ордена героев ВОВ необходимо или демонстрировать в музеях, или сохранять в семьях ветеранов.

Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы и "Почта России" организовали праздничную акцию для пассажиров в честь 9 Мая. На 15 станциях метро были установлены почтовые ящики. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно отправить поздравительные открытки ветеранам Великой Отечественной войны.