Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества перед 23 февраля. Об этом рассказал заммэра в столичном правительстве Петр Бирюков.

На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта специалисты разместят 400 плакатов.

"Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", – отметил заммэра.

Традиционно флаговые конструкции появятся на зданиях Госдумы и Совета Федерации.

"Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", – сказал Бирюков.

Вечером 23 февраля архитектурно-художественная подсветка зданий в центре столицы заработает в праздничном режиме.

Между тем насыщенная культурная программа, приуроченная к Дню защитника Отечества, пройдет на ВДНХ. Для москвичей и гостей столицы будут организованы концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии.

В общей сложности запланировано более 30 событий. Также 23 февраля на ВДНХ будут действовать различные акции. Например, посетители семейного тематического парка "Орион", которые придут туда в военной форме, с наградами или удостоверением участника боевых действий, получат возможность бесплатно покататься на канатной дороге выставки.

