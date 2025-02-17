"Газета.ру": более 50% мужчин хотели бы получить на 23 февраля на работе подарочные карты

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Мужчины хотели бы получить на 23 февраля от своих работодателей полезные и универсальные подарки. При этом более половины из них (54%) сильнее всего обрадовались бы подарочным картам или сертификатам, показал опрос, с результатами которого ознакомилась "Газета.ру".

Вторым по популярности подарком стала электроника. 40% опрошенных мужчин хотели бы получить наушники, пауэрбанки, флешки и прочие гаджеты. Также желанным подарком стали бы брендированные вещи, приуроченные к конкретным событиям (29%), и такие предметы одежды, как худи, футболки и жилетки (28%).

При этом в действительности работодатели зачастую дарят сотрудникам на День защитника Отечества корпоративный мерч (27%) и продукты питания (25%). Получить подарочные карты удается лишь 33% сотрудников, брендированные подарки смогут получить только 23%, а электронику – 20% опрошенных.

Вместе с тем 10% участников исследования указали, что им было бы приятно получить подарок, имеющий отношение к благотворительности. Таковой респонденты назвали продукцию, сделанную подопечными благотворительных фондов, или мерч, приобретенный у них. В действительности такие подарки дарили только 2% работодателей.

При этом список подарков от работодателя на 8 Марта, которые хотели бы получить женщины, не слишком отличается от мужского. Исследование показало, что 75% из них были бы рады подарочным картам или сертификатам, 30% хотели бы получить электронику. Также они были бы не против подарков в виде товаров для дома (27%) и одежды (23%).

Однако, как правило, работодатели дарят женщинам от компании продукты питания (25%) и брендированные подарки (21%). Вместе с тем частым презентом становятся и подарочные карты (49%). При этом на товары для дома могут рассчитывать только 15% сотрудниц, а одежду или электронику подарят 15 и 7% работодателей соответственно.

Женщины, подобно мужчинам, обрадовались бы подаркам, связанным с благотворительностью. Об этом заявили 10% опрошенных. При этом лишь 1% работодателей дарили такие подарки в реальности.

В результате исследования также удалось выяснить, что 97% работников обоих полов позитивно воспринимают подарки от работодателей. В среднем 65% сотрудников российских компаний хотели бы получить на работе подарок, приуроченный к крупным государственным праздникам.

При этом многие респонденты заявили, что им будет "приятно получить любой подарок". Такой ответ дали 36% мужчин и 33% женщин. Равнодушие к корпоративным сюрпризам выразили 9% мужчин и всего 2% женщин. Еще 3% мужчин назвали корпоративные подарки лишней тратой бюджетных средств. Согласие с такой позицией выразили 1% женщин.

Вместе с тем большинство компаний (89%) положительно относятся к практике подготовки подарков для своих сотрудников. Выяснилось, что этот показатель выше в малых компаниях, количество персонала в которых не превышает 50 человек, и в крупных, где работают от 101 до 500 человек (90 и 91% соответственно).

При этом 83% HR-специалистов полагают, что дарить подарки на гендерные праздники уместно. Оптимальной стоимостью подарка для бизнеса они назвали сумму от 1 до 3 тысяч рублей. С таким мнением согласились 41% экспертов. Еще 27% заявили о необходимости уложиться в бюджет до 1 тысячи рублей, а 15% рассказали о готовности потратить от 3 до 5 тысяч рублей.

Ранее социологи выяснили, что каждый пятый мужчина хотел бы получить сертификат в магазин техники или новый гаджет на День защитника Отечества и от близких. Однако на деле россиянам на 23 февраля дарят духи и носки – это подтвердили около 32,3% опрошенных.

