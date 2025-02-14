Роспотребнадзор напомнил о праве вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат

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Россияне имеют право вернуть просроченный подарочный сертификат, поскольку он служит подтверждением внесения аванса за последующую покупку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В соответствии с определением Верховного суда РФ, средства, которые россияне перечисляют продавцу при покупке подарочных карт, фактически служат предварительной оплатой товаров, которые граждане приобретут в будущем.

Вместе с тем закон о защите прав потребителей не позволяет продавцам, которые уже получили деньги за карту предварительной оплаты, сохранять их себе, если владелец карты требует возврата средств.

"Таким образом, даже если срок действия сертификата прошел, это не лишает потребителя права вернуть за него деньги, так как подарочный сертификат – это подтверждение внесения аванса за последующую покупку", – объяснили представители Роспотребнадзора.

По словам сотрудников ведомства, такая позиция во многих случаях помогла защитить интересы покупателей при выпуске подарочных сертификатов, на которых указывался срок действия.

Проведенный ранее опрос показал, что каждый пятый мужчина считает подарочный сертификат удачным подарком на 23 февраля. Также они пользуются популярностью у 31,1% россиянок. Женщины признались, что им было бы приятно получить подарочные карты на 8 марта.

