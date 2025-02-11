"Газета.ру": мужчины к 23 февраля хотят технику, женщины к 8 марта – путешествия

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Каждый пятый мужчина на 23 февраля хотел бы получить сертификат в магазин техники или новый гаджет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос, который был проведен среди 1,1 тысячи россиян в Свердловской, Ростовской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Около 38,7% респондентов мужского пола также предпочли бы получить в качестве подарка набор инструментов. Однако на деле россиянам на 23 февраля дарят духи и носки – это подтвердили около 32,3% опрошенных.

У женщин на 8 Марта одним из желаемых подарков остаются цветы. В дополнение к этому популярностью у 31,1% россиянок пользуются подарочные сертификаты и сладости. Многие мечтают и о необычных сюрпризах, например путешествиях (32%) или билетах на культурные мероприятия (25,2%). При этом около 83,5% респонденток хотят получить в этот день больше внимания от своих родных.

Большинство опрошенных также рассказали, что они до сих пор предпочитают дарить деньги. Примерно 49,2% россиян заявили, что кладут деньги в красивый конверт, а около 24% респондентов просто переводят средства на карту получателя. При этом 23% граждан придумывают необычные способы упаковки денег, например, создавая квесты или оригинальные презентации.

Около 62,3% респондентов собираются выделить на подарки к 23 февраля и 8 марта до 5 тысяч рублей, и только 5,4% опрошенных выразили готовность потратить более 10 тысяч рублей. Таким образом, расходы на презенты выросли на 30 и 40% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в последние годы среди россиян стала развиваться тенденция к осознанному потреблению при выборе подарков к празднику. Около 76,2% респондентов активно ищут скидки и спецпредложения при покупке презентов к 23 февраля и 8 марта. При этом 91,5% опрошенных предпочитают делать покупки на маркетплейсах.

Между тем мошенники в преддверии праздников начали отправлять якобы цветы и посылки россиянам. По словам экспертов, злоумышленники могут сообщить о заграничной посылке "с сюрпризом от родственника" или о дорогом букете цветов от "пожелавшего остаться неизвестным поклонника".

В таком случае жертва может необдуманно подтвердить адрес доставки и сообщить СМС-код для курьера. Россиян призвали быть бдительными и не принимать подарки от неизвестных.

