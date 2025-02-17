Повышение температуры и высокое давление ожидаются в Москве 23 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура около нормы, высокое давление и погода преимущественно без осадков прогнозируются в Москве в День защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В субботу (22 февраля. – Прим. ред.) еще температура будет на 3–4 градуса ниже нормы, ночью прогнозируется минус 6–11, а днем – минус 2–7", – цитирует его ТАСС.

Как отметил синоптик, 23 февраля воздух начнет перемещаться с запада, поэтому ночью температура составит минус 4–9 градусов, а днем – минус 1–4 градуса. По словам метеоролога, значения будут приближаться к нормальным отметкам.

Минувшей ночью в Москве был обновлен температурный минимум года. На метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 12,7 градуса. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в Бутове.

На этой неделе в Москве прогнозируется морозная погода. Ее сформируют далекие циклоны, которые будут перемещаться в течение недели по северу Европейской России. Синоптик Михаил Леус обратил внимание на отсутствие сильного и даже умеренного снега в столице.

