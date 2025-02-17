Температурный минимум с начала года обновлен в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температурный минимум года был обновлен в Москве. Минувшей ночью на метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 12,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса в Бутове", – подчеркнул он.

В подмосковном Клину значения составляли минус 17,5 градуса.

Как указал синоптик, февральские холода достигли своего максимума, начиная с 18-го числа показатели начнут повышаться. При этом до конца рабочей недели температурный фон останется на 2–5 градусов ниже климатической нормы, добавил метеоролог.

На этой неделе в Москве прогнозируется морозная погода. Ее сформируют далекие циклоны, которые будут перемещаться в течение недели по северу Европейской России. В связи с этим Леус обратил внимание на отсутствие сильного и даже умеренного снега в столице. Однако, как он утверждает, возможен ежедневный небольшой снег.

Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, с 23 февраля в Москву может вернуться оттепель. В начале третьей декады месяца температура начнет стремиться к нулю. В этот период также ожидаются снегопады, мокрый снег и смешанные осадки.

