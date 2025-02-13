Февральские морозы не нанесут угрозы животным и растениям в Москве

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Похолодание, которое ожидается в столице на следующей неделе, не окажет негативного воздействия на животных и растения, так как они адаптированы к подобным погодным условиям. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды по столице Азамат Кунафин.

"Естественная (аборигенная) флора и фауна Москвы в процессе своей эволюции адаптировались к погодно-климатическим условиям своей среды обитания, в том числе к низким отрицательным температурам зимнего периода, а также к высоким температурам летнего периода", – объяснил он.

При этом он уточнил, что та температура, которая фигурирует в прогнозах синоптиков, не является аномальной для столицы. По его мнению, это стандартная морозная погода для Москвы.

К аномальной, как сообщает эксперт, относится температура в районе минус 40–50 градусов Цельсия, которая не характерна для столичного региона.

Кунафин также заявил, что дикорастущим растениям не нужен дополнительный уход из-за похолодания, так как они справляются своими силами и растут в естественной среде обитания.

Столичный регион может столкнуться с морозами до 15 градусов на следующей неделе. Главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что температура будет ниже климатической нормы на 4 градуса. По мнению синоптика, февраль разрушит иллюзию теплой московской зимы.

