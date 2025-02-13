Температура в Москве опустилась ниже нормы впервые с 19 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Средняя температура воздуха прошедших суток в Москве опустилась ниже нормы впервые с 19 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Пусть всего на 1 градус, но ниже!" – написал синоптик в своем телеграм-канале.

По его словам, февраль прервал затянувшуюся положительную аномалию температуры, и в ближайшие 4–5 дней она останется ниже средних многолетних показателей.

При этом наибольшая отрицательная аномалия, до 3–5 градусов, ожидается 16–17 февраля, указал метеоролог.

В четверг, 13 февраля, москвичей ждет облачная погода, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в городе зафиксируется в пределах от 5 до 7 градусов мороза, а по области – от 4 до 9 градусов мороза.

В предстоящие выходные, 15–16 февраля, в столицу придет небольшой снегопад. Температура воздуха ночью в субботу составит минус 9–10 градусов, днем – минус 5–7 градусов. Ночью в воскресенье температурные показатели составят минус 8–10 градусов, днем – минус 6–8.

