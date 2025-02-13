Облачная погода и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве 13 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и преимущественно без осадков будет в столице в четверг, 13 февраля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 5 до 7 градусов мороза, по области – от 4 до 9 градусов мороза.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Циклон принесет в столицу небольшой снегопад в выходные дни, 15–16 февраля. Температура воздуха ночью в субботу составит минус 9–10 градусов, днем – минус 5–7 градусов. Ночью в воскресенье температурные показатели составят минус 8–10 градусов, днем – минус 6–8.

Оттепель может вернуться в Москву с 23 февраля. По словам синоптиков, морозы сохранятся до конца второй декады месяца, а ближе к ее концу в отдельные периоды в Подмосковье температура может опускаться до 18 градусов ниже нуля.