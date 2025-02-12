Синоптик Позднякова: погода в Москве способствует накоплению вредных примесей в воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Погода в столице способствует накоплению вредных примесей в нижнем слое воздуха, предупредила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что виной тому – мощная инверсия (увеличение температуры с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения. – Прим. ред.).

"В слое 100–600 метров вертикальный градиент температуры составил почти 5 градусов, а данные локатора показывают, что в слое 430–900 метров градиент достиг 9 градусов", – написала Позднякова в своем телеграм-канале.

В среду, 12 февраля, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем будет от 2 до 4 градусов ниже нуля, а ночью – от 8 до 11 градусов мороза. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.

В выходные, 15 и 16 февраля, в Москву придут сретенские морозы. Температуры ночью и днем будут на 1–1,5 градуса ниже климатической нормы. В субботу ночью столбики термометров покажут до 12 градусов мороза, а в воскресенье – до 14 градусов.

