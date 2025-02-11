Начальник Росгидромета Варакин: разливы рек ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке

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Возможные подъемы уровня воды ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Для этих регионов характерны большие запасы снега зимой, заявил в эфире радио КП сделал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Из берегов, считает он, могут выйти реки Енисей, Иртыш, Лена, Амур и его притоки. При этом в европейской части страны о паводках говорить пока не приходится, отметил Варакин. По его словам, вероятность подъема воды в регионах Центральной России будет минимальной из-за малого количества снега.

"Здесь у нас можно говорить уже не о весеннем половодье, пока предварительно, а о маловодье. То есть это Дон, бассейны Дона, Кубани, Лабы. То есть Краснодарский край, плюс Ока", – пояснил собеседник.

Тем временем в некоторых российских регионах уже начались паводки из-за оттепели. Синоптики указали, что такой погоды зимой не было больше века. Реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. Например, в Брянске затоплена часть набережной, в Рязани вода залила пристань, а в Твери – снесла мост.