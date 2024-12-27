Глава МЧС Куренков: в 2025 году подтопления возможны в Курганской и Тюменской областях

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В 2025 году подтопления возможны в Курганской и Тюменской областях из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС. Об этом глава МЧС России Александр Куренков рассказал РБК.

"Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме", – рассказал министр, отметив, что в Якутии толщина льда на определенных участках реки Лены уже превышает норму на 15 сантиметров.

Глава МЧС подчеркнул, что специфика весеннего половодья определяется несколькими факторами. Среди них – температурный режим с декабря по март, запасы воды, возникающие в снежном покрове к середине марта, а также глубина промерзания почвы зимой и толщина льда на реках.

По словам Куренкова, в европейской части страны, как правило, весеннее половодье превышает норму в Башкирии, Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской и Оренбургской областях, а также на всей территории Центрального федерального округа.

Также министр обратил внимание, что в реках Мурманской области толщина льда уже превышает многолетние значения примерно на 1 метр.

"Это повышает риски подтоплений значительных территорий при активном снеготаянии", – добавил глава МЧС.

При этом Куренков отметил серьезность природных пожаров в грядущем году. Вероятность их возникновения уже прогнозируется в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского края. Кроме того, каждый год лесные пожары охватывают территории Хабаровского края, Бурятии, Забайкалья, Еврейской автономной и Амурской областей. В последние годы, по словам министра, увеличилось число пожаров на юге Уральского федерального округа.

"Причина этого кроется в климатических изменениях", – подчеркнул Куренков.

При этом глава МЧС отметил, что ведомство обладает необходимыми современными технологиями, которые "существенно повышают оперативность реагирования на сезонные природные угрозы".

Ранее гелиофизик Скотт Уильям Макинтош предсказал Земле природные катастрофы в 2025 году. По его словам, на планету в следующем году обрушатся наводнения и ураганы. Также Землю ждут извержения подводных вулканов, способные нанести серьезный вред экосистеме.

Среди других прогнозов Макинтоша – рост геомагнитной активности на фоне завершения солнечной активности и наступление пика цикла Хейла.