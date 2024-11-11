Синоптик Вильфанд: процесс потепления в РФ идет быстрее, чем в мире

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Процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем по миру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в тропических регионах наблюдается потепление, однако оно там происходит медленно. А в умеренных широтах – в 2,5 раза быстрее.

"Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу", – цитирует Вильфанда ТАСС.

В северных же широтах, по словам эксперта, процесс потепления происходит еще быстрее – в 3,5 раза.

Ранее остров Месяцева площадью 53 гектара исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. По данным ученых, остров растаял в результате глобального потепления.

Между тем в октябре более 40 ведущих мировых климатологов обратились к лидерам стран Северной Европы с предупреждением о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие. Однако ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления.

По утверждению ученых, такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия. В таком случае, по их прогнозам, первый и самый сильный удар придется на север Европы.