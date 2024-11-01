Фото: РИА Новости/ Павел Львов

Остров Месяцева площадью 53 гектара исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, говорится на сайте Русского географического общества.

По информации РГО, остров растаял в результате глобального потепления. При этом доцент Московского авиационного института Алексей Кучейко, под руководством которого обнаружили исчезновение острова, заметил, что из-за этого России теперь будет необходимо исправить навигационные карты.

Подчеркивается, что наличие острова Месяцева прослеживалось в 2015 году, однако к августу текущего года его площадь сократилась с 53 гектаров до трех. Через месяц остров полностью исчез.

По мнению исследователей, на это могло повлиять не только таяние льда, но и эрозия береговой линии, которая произошла из-за повышения уровня моря.

Ранее американский исследователь Люк Олд-Томас, аспирант университета Тулейн в Новом Орлеане американского штата Луизиана, случайно нашел древний город в джунглях штата Кампече на юго-востоке Мексики. Свое открытие исследователь сделал при помощи лазерного сканирования поверхности Земли с использованием технологии LIDAR, съемку которой мужчина нашел в Google.