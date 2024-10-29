BBC: американский исследователь случайно нашел затерянный город в джунглях Мексики

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Американский исследователь Люк Олд-Томас, аспирант университета Тулейн в Новом Орлеане американского штата Луизиана, случайно нашел древний город в джунглях штата Кампече на юго-востоке Мексики. Об этом пишет BBC.

Свое открытие исследователь сделал при помощи лазерного сканирования поверхности Земли с использованием технологии LIDAR, съемку которой мужчина нашел в Google.

Он изучил карту при помощи археологических методов и нашел скрытый под джунглями город, в котором могли жить от 30 до 50 тысяч человек в период его расцвета с 750 по 850 год нашей эры.

По версии журналистов, ранее работавшие с этими картами специалисты просто не заметили город. Археологи смогли найти 3 объекта, которые сопоставимы с британским Эдинбургом. Весь комплекс получил название Валериана, а по своей площади он уступает только крупнейшему древнему поселению майя Калакмулю.

Ученые нашли здесь две площади с храмовыми пирамидами и большую для игры с мячом, а также следы водохранилища. В целом исследователи нашли 6 764 постройки разных размеров.

Ранее археологам при помощи современных технологий удалось найти потерянный город цивилизации майя на юге полуострова Юкатан в Мексике. Поселение назвали Окомтун. Для этой находки специалистам пришлось протий 60 километров по джунглям.

