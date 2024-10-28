Найдено святилище одной из древнейших цивилизаций Европы

Фото: arkeonews.net

На Крите обнаружили врата святилища, предположительно, построенного древнейшей цивилизацией Европы, сообщает Arkeonews.

Открытие сделали во время новых раскопок города Арханеса и дворцового комплекса, построенного около 1900 года до нашей эры и обнаруженного в 1960-х годах. Врата нашли у входа в трехэтажный дворец. Они вели в святилище с алтарем и двумя фигурами в виде топоров.

Святилища у входов во дворцы были распространены у минойской цивилизации, которая существовала на острове с 2700 по 1400 год до нашей эры. Минойцы оставили после себя дворцы, крупнейший из которых – Кносский. Их многоэтажные здания имели сложные системы канализации, отопления, вентиляции и искусственного освещения. Минойцы были ассимилированы греками не позднее IV–III веков до нашей эры.

Ранее археологи обнаружили в Помпеях небольшой дом с фресками с мифологическими сценами, пролежавшими там под вулканическими обломками 2 000 лет. По словам исследователей, на фресках были изображены сцены отрицания Ипполитом любви Федры, встреча сатира и нимфы, а также предполагаемые боги Венера и Адонис. Также была найдена фреска, где представлен обнаженный греческий бог Аполлон, пытающийся соблазнить жрицу Кассандру.

Преподаватель классических наук в Оксфордском университете Эндрю Силлетт назвал фрески "довольно классными". Он также предположил, что они были созданы незадолго до извержения Везувия.