Daily Mail: археологи нашли в Помпеях дом с уцелевшими 2 000-летними фресками

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Археологи обнаружили в Помпеях небольшой дом, где также нашли фрески с мифологическими сценами, пролежавшие там под вулканическими обломками 2 000 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам исследователей, на фресках были изображены сцены отрицания Ипполитом любви Федры, встреча сатира и нимфы, а также предполагаемые боги Венера и Адонис. Также была найдена фреска, где представлен обнаженный греческий бог Аполлон, пытающийся соблазнить жрицу Кассандру.

Преподаватель классических наук в Оксфордском университете Эндрю Силлетт назвал фрески "довольно классными". Он также предположил, что они были созданы незадолго до извержения Везувия.

Ранее российские археологи нашли в Великом Новгороде рекордный по величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Его прозвали "Воздвиженский" по названию улицы, на которой проходят раскопки перед строительством жилого дома.

Клад стал самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди находок в ранних культурных горизонтах города. Суммарный вес клада составил около 3 килограммов, он включает в себя около 1 800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений.

