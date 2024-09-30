В Великом Новгороде нашли рекордный клад из серебряных украшений и монет

Фото: телеграм-канал "Институт археологии РАН"

Российские археологи обнаружили в Великом Новгороде рекордный по величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"Клад последней четверти X века с серебряными украшениями и монетами обнаружила экспедиция Института археологии РАН при раскопках на Софийской стороне Великого Новгорода. Ранее за все годы археологического изучения Новгорода было найдено лишь три клада этого времени", – указано в сообщении.

Клад получил название "Воздвиженский" по названию улицы, на которой проходят раскопки перед строительством жилого дома. Клад стал самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди находок в ранних культурных горизонтах города. Суммарный вес клада составил около 3 килограмм, он включает в себя около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений.

Ранее в Татарстане нашли девять погребений древнее египетских пирамид. Были обнаружены останки первобытных людей каменного века, каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, изделия из клыков кабана, а также подвески из приуральского серпентинита.

