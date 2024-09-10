В Шотландии археолог-любитель нашел 1 000-летнее кольцо народа пиктов

Фото: abdn.ac.uk

На севере Шотландии археолог-любитель Джон Ральф нашел кольцо возрастом более тысячи лет. Об этом сообщает Абердинский университет на своем сайте.

Согласно анализу, древнее украшение принадлежало пиктам, кельтоязычному народу, проживавшему на территории этого региона. Культура пиктов существовала с IV по IX век нашей эры. Ральфу удалось найти украшение во время раскопок пиктского форта, на его месте в XIX веке построили город Бергхед.

Кроме кольца, команда археологов, куда входил Ральф, нашла другие доказательства того, что племя пиктов владело мастерством металлообработки. По мнению экспертов, это открытие свидетельствует о том, что Бергхед был важным центром власти в пиктский период.

Ранее британский школьник нашел браслет времен Римской империи. 12-летний мальчик заметил украшение, когда вместе с мамой выгуливал собаку. По мнению специалистов, браслет, скорее всего, принадлежал мужчине, который получил его в качестве военной награды.