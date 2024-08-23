Археологи обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до н. э. в Египте

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Археологи обнаружили первую и крупнейшую астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры в провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта, сообщило египетское министерство туризма и древностей.

Как говорится в заявлении, обсерваторию обнаружила египетская археологическая миссия Высшего совета по древностям, работающая в храме Буто.

Отмечается, что обсерватория была построена из самана и использовалась для астрономических наблюдений. Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед считает, что находка подтверждает мастерство древних египтян в астрономии и определении солнечного календаря. При этом глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи добавил, что площадь обнаруженной обсерватории составляет около 850 квадратных метров.

Кроме того, археологическая миссия также обнаружила в ходе раскопок на территории обсерватории солнечные часы из камня, порядка десяти комнат и большой зал, добавили в министерстве.

Также были найдены сделанная из серого гранита статуя жреца времен XXVI династии, ряд измерительных инструментов, изделия из фаянса и керамики.

В британской деревне Пэгам 12-летний мальчик ранее нашел золотой браслет времен Римской империи. Он заметил украшение, когда с мамой выгуливал собаку.

Как показал анализ, артефакт, датируемый I веком до нашей эры, был сделан из листового золота. Длина украшения в сложенном виде – 7,1 сантиметра. Браслет купил музей Novium, он появится в экспозиции с 10 сентября.