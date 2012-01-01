Москвичам рассказали об уникальных находках археологов на территории города

Сергей Собянин поздравил столичных археологов с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 15 августа. Мэр Москвы отметил, что благодаря их работе мы можем больше узнать о столице и ее истории. Какие интересные артефакты удается найти в городе, расскажем в нашем материале.

Работа мастеров

Стеклянный пузырек московской аптеки Феррейна. Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Только в 2024 году столичные археологи нашли в Москве около 10 тысяч артефактов, рассказал Сергей Собянин. Всего же за 13 лет специалисты обнаружили под землей больше 100 тысяч находок.



Сергей Собянин мэр Москвы Эти удивительные люди месяцами живут в полевых условиях, корпят над находками в мастерских, по крупицам восстанавливают и сохраняют нашу историю. Благодаря столичным археологам мы каждый год узнаем больше о древней Москве, знакомимся с бытом горожан.

В этом году археологические работы уже завершили на более чем 200 объектах, в числе которых Можайский Вал, Садовая-Сухаревская улица и Калошин переулок. Плюс специалисты продолжают трудиться в Чижевском подворье, Романовом переулке, на улицах Яузской, Татарской и других городских локациях, отметил Собянин.

Также он рассказал, что на реставрацию отправили коллекцию артефактов, найденных на Тверской улице и Тверском бульваре. Всего в мастерских археологов на камеральной обработке и восстановлении находятся более тысячи обнаруженных в этом году предметов, сообщили власти Москвы.

Кроме того, за прошлый год столичные специалисты передали в государственную часть Музейного фонда РФ больше трех тысяч находок. А за последние пять лет коллекция пополнилась более чем на 37 тысяч предметов.

Погружение в историю

Перстень медного сплава. XIV-XV вв; монета "1 Копейка" Медный сплав; нательный крест из медного сплава XIV–XVI века. Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Среди находок археологов встречаются редкие и древние артефакты. Например, в Чижевском подворье специалисты нашли стеклянный браслет, который могли изготовить в XII – первой половиной XIV века. На этом же участке археологи отыскали керамический горшок, сделанный в XIII веке на гончарном круге из красножгущейся глины.

Также в Чижевском подворье обнаружили уникальную накладку XV века, выполненную из кости или рога (это еще предстоит выяснить), на которой изображен дракон, пожирающий барса. Эксперты предполагают, что она могла быть парной и украшать ларец.

В Романовом дворе специалисты нашли старинные колокола. Теоретически их могли спрятать или перед нашествием хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 году, или перед польской интервенцией 1609 года. Но, несмотря на то что эти события сопровождались пожарами, колокола сохранились почти в идеальном состоянии.

А в Романовом переулке обнаружили коробчатый изразец XVI века. На нем изображены воины, вероятно, отправляющиеся в поход или на штурм крепости.

Другой рельефный изразец XVII века нашли на улице Татарской. Специалисты отметили, что подобными плиточками тогда украшали интерьеры храмов, трапезных, дворцовых и домовых палат, а также внешние фасады зданий. Кроме того, на этом же участке обнаружили артефакт, который ранее не попадался археологам, – керамическая чернолощеная головка XVII века, напоминающая "татарина". Эксперты предположили, что она была элементом декора сосуда водолея и украшала его слив.

А вот на Крестовоздвиженском переулке раскопали эре – разменные монеты из Велико-шведского королевства, датированные 1638–1645 годами. Из документов следует, что на одну такую в то время можно было купить не так много. Например, за плотный обед в трактире приходилось выкладывать больше килограмма эре. При том что весила монета 51,5 грамма.

В Калошином переулке археологам удалось раскопать костяной гребень с циркульным орнаментом XVII–XVIII веков. Считается, что он мог быть частью костюма того времени. Также специалисты находили замок с ключом в Руновском переулке, серебряный рубль в Минаевском и белоглиняный поливной сосуд на улице Бухвостова. Последний, возможно, использовали для приготовления порционных блюд как дома, так и в трактирах и кабаках.



Гребень костяной с циркульным орнаментом; замок и ключ к нему; белоглиняный поливной сосуд для приготовления блюд. Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Можайском тупике обнаружили стаканы времен Николая II, которые заказали у "Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова" специально для коронации императора. Эмалированные предназначались для народа, а фаянсовые – для охраны, которая отвечала за порядок на торжествах.

Одно из самых древних изобретений человечества – каменный жернов – нашли на Тверском бульваре. Там же обнаружили большой кувшин для хранения жидкостей. Эксперты подчеркнули, что сохранились не все его фрагменты, но собрать полную форму все же удалось. По мнению специалиста, сосуд пострадал в пожаре, так как на некоторых деталях можно увидеть яркие следы нагара.

Попадались редкие находки и в поселении Краснопахорском. Например, в этом году археологи откопали там копейку медного сплава, которую отлили, предположительно, в XIV–XV веках, два наконечника стрелы и три перстня медного сплава того же времени.

