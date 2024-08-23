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23 августа, 17:33

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Live Science: в Британии школьник нашел золотой браслет времен Римской империи

Британский школьник нашел браслет времен Римской империи – СМИ

Фото: livescience.com

В британской деревне Пэгам 12-летний мальчик нашел золотой браслет времен Римской империи. Об этом сообщает портал Live Science.

Школьник заметил украшение, когда с мамой выгуливал собаку. Согласно заявлению окружного совета города Чичестера, в отличие от большинства украшений Римской империи блестящий браслет, вероятно, не носила женщина, как позже предположили исследователи. Скорее всего, он принадлежал мужчине, который получил браслет в качестве военной награды, вероятно, за храбрость.

Как показал анализ, артефакт, датируемый I веком до нашей эры, был сделан из листового золота. Длина украшения в сложенном виде – 7,1 сантиметра. Браслет купил музей Novium, он появится в экспозиции с 10 сентября, указал портал.

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