Live Science: в Британии школьник нашел золотой браслет времен Римской империи

23 августа, 17:33В мире
Фото: livescience.com
В британской деревне Пэгам 12-летний мальчик нашел золотой браслет времен Римской империи. Об этом сообщает портал Live Science.
Школьник заметил украшение, когда с мамой выгуливал собаку. Согласно заявлению окружного совета города Чичестера, в отличие от большинства украшений Римской империи блестящий браслет, вероятно, не носила женщина, как позже предположили исследователи. Скорее всего, он принадлежал мужчине, который получил браслет в качестве военной награды, вероятно, за храбрость.
Как показал анализ, артефакт, датируемый I веком до нашей эры, был сделан из листового золота. Длина украшения в сложенном виде – 7,1 сантиметра. Браслет купил музей Novium, он появится в экспозиции с 10 сентября, указал портал.
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