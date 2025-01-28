Новости регионов: в ряде регионов России из-за оттепели начались паводки

Паводки начались в некоторых российских регионах из-за оттепели. Синоптики отмечают, что такой погоды зимой не было больше века. Реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. В Брянске затоплена часть набережной, в Рязани вода залила пристань, а в Твери – снесла мост. В Воронеже из-за половодья закрыли переправу через Дон. Кроме того, в зоне риска находятся Курганская и Тюменская области, а также часть Омской.

В Якутии порывы ветра достигают 40 метров в секунду. В аэропорту ветер погнул лопасти двух вертолетов Ми-8. Также в поселке Тикси из-за пурги замерз основной водовод, до улучшения погоды жителей будут обеспечивать водой с озера.

Севший на мель в Черном море танкер "Волгонефть-239" готовят к утилизации. Очистка отсеков от остатков нефтепродуктов полностью завершена. Вместе с этим специалисты обрабатывают сорбентом искусственную закрытую бухту около кормы: смесь впитывает фрагменты нефтепродуктов и разлагает без вреда для экологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.